Стало известно о новой встрече Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне в конце июля.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

«Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют встретиться в Вашингтоне во вторник», — утверждается в публикации.

Зеленский рассказал, как сумел нормализовать отношения с Трампом

Ранее украинский лидер подтвердил, что провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером.

8 июля Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский могут скоро встретиться.