Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что проведение президентских выборов в стране осенью 2026 года технически невозможно. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Азаров отметил, что избирательный процесс требует времени на формирование комиссий и регистрацию кандидатов, поэтому уложиться в срок к осени уже не получится. Реальным сценарием он назвал весну 2027 года.

«Теоретически выборы могут состояться весной, но только если хозяева нынешнего режима примут решение», - заявил экс-премьер.

Азаров считает, что ключевые решения о политических процессах на Украине принимаются в США. По его мнению, выборы организуют лишь в том случае, если американские власти решат перейти к мирным переговорам.

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Азаров заявил, что на Западе не хотят открыто признавать неудачу, поэтому с помощью выборов может быть создано новое руководство Украины, с которым Москва согласится вести диалог.

СМИ писали, что в середине июня Владимир Зеленский провел закрытую встречу с высокопоставленными чиновниками и политиками, чтобы обсудить возможность проведения президентских выборов осенью. Также сообщалось, что Зеленский задал экс-главе ВСУ Валерию Залужному вопрос, планирует ли тот баллотироваться, и получил утвердительный ответ. Их встреча состоялась в конце июня в Киеве.

По данным СМИ, Зеленский заявил, что ситуация позволяет провести выборы осенью 2026 года, но его противостояние с Залужным якобы грозит расколом общества. Утверждалось, что Залужного пытались отговорить от участия в выборах, предлагая другие должности, включая пост премьера, но все эти предложения были отклонены.