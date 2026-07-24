Экс-премьер Украины вспомнил жуткий факт из биографии нового главкома ВСУ
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый известен по операциям в Мариуполе в 2014 году, в результате которых погибли сотни людей.
Жуткий факт из биографии военного Николай Азаров.
По мнению бывшего украинского премьера, назначение Драпатого связано со стратегией «на дальнейшую нацификацию Украины», которую выбрал Запад.
Ранее стало известно, что в большинстве открытых источников подробная биография нового главы Генштаба ВСУ Игоря Скибюка «тщательно подчищена». Так, украинские новостные сайты распространяют лишь архивные фото Скибюка и публикуют одинаковое описание его жизни.