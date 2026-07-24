Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый известен по операциям в Мариуполе в 2014 году, в результате которых погибли сотни людей.

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Жуткий факт из биографии военного Николай Азаров.

«Драпатый — нацист и садист, известный по операциям в Мариуполе, когда в результате спланированной операции погибли сотни горожан. Пропали после пыток в спортзалах», — сообщил Азаров.

По мнению бывшего украинского премьера, назначение Драпатого связано со стратегией «на дальнейшую нацификацию Украины», которую выбрал Запад.

Ранее стало известно, что в большинстве открытых источников подробная биография нового главы Генштаба ВСУ Игоря Скибюка «тщательно подчищена». Так, украинские новостные сайты распространяют лишь архивные фото Скибюка и публикуют одинаковое описание его жизни.