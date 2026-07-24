Каллас заявила о неприятном сюрпризе от США

Объявленные президентом США Дональдом Трампом новые глобальные пошлины стали полной неожиданностью для Евросоюза.

В этом призналась глава евродипломатии Кая Каллас.

«У нас была сделка с Америкой, и мы эту сделку соблюдали... Поэтому несоблюдение этой сделки стало неприятным сюрпризом», – цитирует Каллас агентство Reuters.

Кая Каллас анонсировала масштабное расширение санкций ЕС против РФ

Каллас заявила, что ЕС потребует от Вашингтона разъяснений.

Трамп собрался вводить глобальные пошлины в отношении 60 государств, в том числе - против Евросоюза. Предлог: недостаточное законодательства в сфере борьбы с принудительным трудом.

Ранее «СП» сообщала о том, что все санкции ЕС оказались пшиком на фоне встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио.