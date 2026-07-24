В Белом доме начали расследование из-за утечки данных о самолете Трампа

Ряд сотрудников Белого дома сдали свои телефоны в рамках внутреннего расследования об утечках данных, связанных с новым президентским самолетом Air Force One. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

По словам источника, президент США Дональд Трамп сильно разозлился и потребовал у своих помощников регулярные обновления по этому вопросу.

В июле несколько журналистов из The New York Times (NYT) получили повестки в суд после публикации о безопасности нового самолета Трампа, подаренного ему Катаром.

9 июля NYT писала, что Boeing 747-8 имеет недостатки в уровне защиты по сравнению с предыдущими самолетами. В частности, в статье упоминалось о нехватке некоторых современных систем безопасности, включая противоракетные технологии.

Перед выходом материала редакция якобы получила запрос от высокопоставленного сотрудника ФБР с просьбой отложить публикацию, так как информация касалась национальной безопасности.