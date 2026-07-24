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WSJ: Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель

Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп рассчитывал завершить боевые действия против Ирана за несколько недель. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Трамп считал, что военные США смогут завершить войну с Ираном за несколько недель
© Газета.Ru

В статье говорится, что Трамп раздражен и некоторые его советники опасаются, что война с Тегераном, уже повлекшая за собой рост цен, снижение рейтингов одобрения и потерю армией страны более 10 военнослужащих «поглощает президентский срок» и подрывает и без того мрачные перспективы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в конгресс.

По словам источников издания, президент США все меньше верит в возможность дипломатического урегулирования конфликта и «вошел в режим мести». При этом спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер считают, что сделка с Ираном возможна.

Военная операция США и Израиля против Ирана (известная как операция «Эпическая ярость») началась 28 февраля. В конце марта WSJ писала, что Трамп готов завершить боевые действия, так как конфликт может затянуться и превысить запланированные четыре-шесть недель.

Ранее американский президент допустил возможность массированной атаки на Иран.