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США вводят пошлины против 60 стран-партнеров

США вводят торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Ставка в размере 10% применяется к 17 государствам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление торгпреда США Джеймисона Грира.

"Сегодня торговый представитель США Джеймисон Грир… предпринимает финальные шаги в рамках раздела 301 Закона о торговле 1974 года, вводя пошлины в отношении 60 государств за их неспособность ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда", - говорится в сообщении офиса торгпреда.

Как говорится в заявлении, минимальная ставка в размере 10% применяется к 17 государствам, которые уже ввели запрет на импорт товаров, произведенных с применением принудительного труда. Отмечается, что в список вошли, в частности, Великобритания, Индия, Канада и Мексика.

В Киеве высказались о встрече Лаврова и Рубио в Маниле

Журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала, что стороны ищут пути решения украинского конфликта. По его словам, сейчас США не являются нейтральной стороной конфликта, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что все это было не чем иным, как попыткой оценить текущую позицию другой стороны и понять, стоит ли садиться за стол переговоров сейчас, может ли что-то из этого получиться, могут ли они действительно приблизить к миру", — сказал корреспондент.

Он также признал, что Вашингтон в настоящее время не являются нейтральной стороной конфликта и все больше склоняется к украинской позиции, что может затруднить поиск решения.

Такер Карлсон назвал одно из самых безумных решений США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи является одним из самых безрассудных решений США, сообщает РИА Новости со ссылкой на RT.

"Они убили аятоллу. Это один из самых безумных шагов, которые когда-либо совершали США", — сказал он.

По словам Карлсона, подобные безнравственные действия полностью исключают возможность дипломатии.

"Поставят к стенке": в Киеве забили тревогу из-за ловушки для Зеленского

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отставка экс-министра обороны Михаила Федорова превратилась для президента Украины Владимира Зеленского в ловушку. По его словам, главе киевского режима придется либо вернуть Федорова на пост, либо арестовать, пишет РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал политолога.

"У Зеленского не остается выбора: либо он принимает ультиматум и возвращает Федорова на пост министра обороны, либо <…> (посадит его в тюрьму. — Прим. ред.), спасая свою власть. Иначе Зеленского просто самого поставят к стенке недовольные украинцы", — сказал Соскин.

По словам эксперта, возможный арест Федорова может стать началом конца для всего киевского режима.

СМИ: Трамп готов мириться с новым премьером Британии, ожидая смены власти

Президент США Дональд Трамп пока намерен мириться с Энди Бернемом. По информации источника близкого к Белому дому, американский лидер рассчитывает, что тот не станет последним премьер-министром Великобритании за время его каденции, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

Отмечается, что в Вашингтоне высказывались опасения по поводу возможных трений между Бернемом и администрацией Трампа. Особенно это связано с назначением на пост министра иностранных дел Эда Милибэнда. Однако по словам источника, американский лидер будет пока "терпеть".