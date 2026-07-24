Херш объяснил резкие заявления Трампа о выборах в США

Американский журналист Сеймур Херш объяснил заявления президента США Дональда Трампа о проблемах в избирательной системе, пишет издание. По его оценке, эти слова связаны с возможным поражением Республиканской партии на ноябрьских выборах в конгресс, что может создать для главы государства риск импичмента.

Ранее Трамп утверждал, что Китай в 2020 году пытался помешать его переизбранию, а сотрудники спецслужб якобы скрывали эту информацию от Белого дома. Он также заявил, что американские чиновники годами вводили граждан в заблуждение относительно безопасности выборов, зная о критических уязвимостях машин для голосования и систем подсчета.

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Херш отметил, что подобные заявления президента связаны с результатами соцопросов. По его словам, они показывают высокую вероятность поражения республиканцев в палате представителей и уязвимое положение партии в сенате.

Журналист считает, что если демократы получат контроль над обеими палатами конгресса, новый состав может сразу инициировать процедуру импичмента Трампа.