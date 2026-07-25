Полноправное вступление Украины в Европейский союз в ближайшие годы невозможно. Об этом заявила австрийский министр по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр в интервью газете Welt am Sonntag.

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Чиновница напомнила, что на украинской территории продолжаются боевые действия, а прогноз по срокам их возможного завершения отсутствует. Кроме того, добавила Бауэр, невозможно предугадать, какие условия сложатся в стране после окончания боев.

По ее мнению, недопустимо искусственно назначать какие-то предполагаемые даты вступления Украины в ЕС без учета реальных обстоятельств, а потом не соблюдать эти сроки.

«Ускоренное вступление просто по запросу — так, конечно, не пойдет. Мы обязаны тщательно оценивать способность самого ЕС принимать новых членов», — пояснила министр.

Бауэр также раскритиковала позицию президента Украины Владимира Зеленского, который, по ее словам, в последние месяцы все чаще пытался диктовать Евросоюзу дату вступления. Она напомнила, что все страны-кандидаты должны соблюдать единые правила и заслуживать членство своими достижениями.

Киеву еще предстоит проделать большую работу, в частности в сфере борьбы с коррупцией, верховенства закона и внедрения европейского права, подчеркнула австрийский министр.

По ее словам, вступление Украины с ее 39-миллионным населением и специфическим устройством сельскохозяйственной отрасли окажет существенное влияние на ЕС. Бауэр продвигает схему постепенной интеграции новых стран-членов объединения с перспективой частичного членства на начальных этапах.

Австрийский министр является последовательной сторонницей жесткой миграционной политики и противницей неоднородного подхода к новым претендентам на вступление в ЕС. В феврале она называла нереалистичными предположения о том, что Украина может стать членом Евросоюза уже в 2027 году, и предупреждала о недопустимости двойных стандартов.