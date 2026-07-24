Отправка в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского – ошибка главаря киевского режима Владимира Зеленского, пишет The New York Times.

«Этот инцидент поверг Украину в один из самых серьезных кризисов во внутренней политике… Зеленский и раньше менял свою позицию, отказываясь от непопулярных решений, но недавнее решение о военном руководстве и стратегии может ослабить его позиции», – считают журналисты американского издания.

В Польше вновь возмутились Зеленским

Как пишет NYT, Зеленского критикуют и за то, что он не стал объяснять, почему принял такие кадровые решения.

Ранее «СП» сообщала о том, что президент США Дональд Трамп неоднократно обещал урегулировать конфликт на территории Украины за 24 часа.