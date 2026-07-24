Зеленский заявил, что встреча Украины, США и России может пройти до осени

Украинский президент Владимир Зеленский допустил проведение трехсторонней встречи Украины, Соединенных Штатов и Российской Федерации уже этим летом. Об этом в четверг, 23 июля, сообщило агентство Укринформ.

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По его словам, Украина получила от американской стороны предложения, которые будут обсуждаться с РФ.

— Нужно все это делать до осени. Я считаю, надо упорно над этим работать, — заявил украинский лидер, передает РИА Новости.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни отправится в Соединенные Штаты. В США он намерен провести встречи со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который также входит в состав делегации Штатов. Глава Украины отметил, что во время телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером представители Киева и Вашингтона уже обсудили различные инициативы Штатов по разрешению конфликта.

В начале июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва сохраняет связь со спецпосланниками президента США, контакты носят довольно частый характер. По его словам, в РФ всегда будут рады видеть американских представителей.