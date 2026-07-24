NYT: Иран отверг предложение США о перемирии

Газета The New York Times со ссылкой на информированные источники сообщила о провале дипломатической миссии Багдада. Иранские власти в четверг отклонили предложение Вашингтона о временном прекращении огня, доставленное премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

© Московский Комсомолец

По данным издания, позиция Тегерана остается жесткой: иранские чиновники пояснили, что не заинтересованы во временной сделке, которая оставит неурегулированным ключевой вопрос контроля над Ормузским проливом.

Содержание конкретных американских условий при этом не раскрывается. Напомним, что на прошлой неделе аз-Зейди посетил США с официальным визитом, где встречался с Дональдом Трампом.

Уже в четверг премьер-министр Ирака, по приглашению Масуда Пезешкиана, прибыл в Тегеран, пытаясь выступить посредником в деэскалации.