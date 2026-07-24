Раскрыто отношение Трампа к новому премьеру Британии

Президент США Дональд Трамп готов пока «терпеть» нового премьер-министра Великобритании Энди Бернемом, но сомневается, что тот долго продержится на своем посту. Об этом сообщает Daily Mail ссылкой на близкий к Белому дому источник.

«В Белом доме считают, что это лейбористское правительство в конечном итоге рухнет. В Великобритании состоятся всеобщие выборы и следующим премьер-министром может стать Найджел Фараж», — рассказал собеседник издания.

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По его словам, в Вашингтоне были обеспокоены возможными трениями между Бернемом и администрацией Трампа, особенно в связи с назначением Эда Милибэнда на пост министра иностранных дел Соединенного Королевства.

20 июля Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с Трампом. Детали беседы не разглашались.