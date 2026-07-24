Глава МИД Ирана сравнил политику администрации Трампа с поведением страуса

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи охарактеризовал политику США как «поведение страуса». Об этом говорится в сообщении в его Telegram-канале.

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По его словам, представители администрации президента США Дональда Трампа, занимающие произраильскую позицию, предпочитают прятать голову в песок.

«Они закрывают глаза на реальное положение дел, и, судя по всему, единственное, что их волнует — это выборы 2028 года», — говорится в сообщении.

Ранее спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф высмеял стратегию США. Он пояснил, что Соединенные Штаты хотели наказать Иран, но вместо этого наказали себя высокими ценами на нефть.

«Стратегия 10/10», — отметил Галибаф.

Он также отметил, что Тегеран не позволит никому на Ближнем Востоке продавать нефть, если не будет сам.