Трамп пообещал возмещать ущерб судам из замороженных активов Ирана

Ущерб пострадавшим в результате иранских ударов в Ормузском проливе судам будет компенсироваться за счет замороженных в США активов Ирана. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

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«До дальнейшего уведомления любой и весь ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться иранскими денежными средствами, находящимися в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов», — написал Трамп.

Это решение будет справедливым и соразмерным ущербу, который причинил Иран, добавил он.

22 июля американский президент заявил, что в ответ на иранские удары по судам в Ормузском проливе американские войска будут уничтожать мосты и электростанции в Иране.

В июне Иран снова перекрыл этот морской путь для всех судов. В КСИР заявили, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят авиаудары и военные операции против республики.

Ранее в Ормузском проливе загорелся танкер, пытавшийся пройти без согласования с Ираном.