В ООН назревает серьезный дипломатический скандал. По данным Reuters, сразу несколько влиятельных государств, включая Россию, США и Израиль, не поддержали предложение генсека Антониу Гутерриша продлить мандат Фолькера Тюрка до октября 2030 года.

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Москва выступила наиболее категорично, предложив продлить срок полномочий лишь на два месяца — до конца 2026 года. Израиль также высказался против долгосрочного продления, а Вашингтон выразил серьезные сомнения в целесообразности такого шага.

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Ряд дипломатов в частном порядке увязывают этот вопрос с истекающим мандатом самого Гутерриша, считая, что назначать главу правозащитного ведомства должен уже его преемник.

Россия ранее неоднократно обвиняла Тюрка в предвзятости и отсутствии реакции на обстрелы Белгорода. Постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов называл молчание верховного комиссара позорным. Ожидается, что голосование по его кандидатуре 24 июля будет крайне напряженным и не приведет к консенсусу.