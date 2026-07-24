Президент Сербии высказался о сотрудничестве с Украиной

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не видит причин для отказа от сотрудничества с Украиной. Он высказался об этом в разговоре гендиректором издания Die Presse.

Он отметил, что Белграду следует учитывать дружеские отношения с азиатскими государствами, а также с Россией.

Вучич сделал заявление о санкциях против России

«Мы не можем выступать против кого-то только потому, что кто-то другой выступает против него. Я не вижу причин, по которым мы не должны сотрудничать с Украиной», — заявил Вучич.

Ранее президент Сербии сообщил, что намерен продолжать поддерживать хорошие отношения с Россией. Во время посещения муниципалитета Лапово политик вновь выступил за отказ от санкций против Российской Федерации.