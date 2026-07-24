Большая часть Грузии осталась без света

Масштабный блэкаут случился в Грузии.Без электроснабжения оказалась почти вся страна, включая столицу Тбилиси.

По данным местных СМИ, света нет во всех крупных городах. В соцсетях распространяют видео со всех уголков Грузии – на улицах нет уличного освещения, в домах темные окна. Не работают и светофоры.

Причины масштабного отключения электроэнергии в Грузии на данный момент неизвестны. Грузинские СМИ пишут о возможной аварии на крупной электростанции. Официальных комментариев властей пока не поступало.

Ранее «СП» сообщала о том, что в Алтайском крае более 6 тысяч домов остались без электричества.