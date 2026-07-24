Трамп сделал признание о военных возможностях Ирана

Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США. Такое признание сделал американский президент Дональд Трамп.

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«Они умны и по-прежнему располагают определенными возможностями», — сказал он.

В то же время глава Белого дома опроверг сообщения СМИ о том, что Исламская Республика находится в более сильной позиции, чем четыре месяца назад. По его словам, для Соединенных Штатов ситуация развивается лучше, чем ожидалось.

Трамп заявил, что использует активы Ирана для возмещения убытков от атак на суда

Ранее Трамп заявил, что официальные лица Тегерана пока не готовы к соглашению о мире с Вашингтоном. Он также допустил возобновление масштабных ударов по иранским целям.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США изучают возможность расширения военной операции против Ирана. В регион уже направляются дополнительные силы и вооружение.