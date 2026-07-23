Трамп анонсировал срочное совещание по иранской войне

Дональд Трамп прервал публичное мероприятие в Агентстве по охране окружающей среды ради обсуждения ближневосточного конфликта. Выступая перед чиновниками, он сообщил, что в ближайшие часы возвращается в Белый дом для проведения нового совещания по военной операции.

Американский лидер поделился своей оценкой боевых успехов. По его утверждению, за время конфликта силам США удалось уничтожить 84% иранских беспилотников и 91% ракетного арсенала.

Трамп признал, что Тегеран всё еще сохраняет некоторый военный потенциал, но он несопоставим с тем, что было четыре месяца назад. Конфликт между США и Ираном длится с 28 февраля.

Трамп оценил готовность Ирана к миру

Несмотря на кратковременное июньское перемирие, с 8 июля Вашингтон возобновил масштабные бомбардировки иранской территории, обвинив республику в срыве договоренностей по Ормузскому проливу. Теперь президент намерен обсудить со своими советниками дальнейшие шаги.