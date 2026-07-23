Сейм Латвии запретил транслировать восемь песен композитора Паулса

Парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие электронным СМИ воспроизводить музыкальные произведения авторов и исполнителей, находящихся под международными или национальными санкциями.

Латвийским радиостанциям запретили ставить песни Раймонда Паулса из-за российских исполнителей. Депутаты Сейма поддержали во втором чтении инициативу об ограничении музыкального контента, передает РИА «Новости» со ссылкой на Delfi.lv.

Под новые ограничения попали восемь композиций известного латышского маэстро Раймонда Паулса, поскольку их исполняли артисты из России, находящиеся в санкционных списках.

«Как это возможно? Партия «Национальное объединение» исключает из репертуара восемь песен маэстро»! – возмутился оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш.

Парламентарий Чеслав Батня пояснил, что трансляция невозможна из-за санкционного статуса исполнителей. При этом желающие всегда могут найти и послушать эти произведения на платформе YouTube, добавил он.