Шансы Макрона пройти тест на наркотики оценили

Нарколог Василий Шуров прокомментировал скандал с высокопоставленными французскими чиновниками, которых уволили после провала проверки на наркотики, а также оценил шансы президента Франции Эммануэля Макрона пройти такой тест.

Он высказался об этом в комментарии aif.ru

«Макрон тест не пройдет. Все видели эти его судорожные сбрасывания салфеток в поезде, который ехал из Киева», — пояснил специалист.

Как считает нарколог, сам скандал связан с чисткой кабинета.

«Дело не в наркотиках, а просто в обычной кадровой чистке нелояльных людей», — отметил Шуров.

Ранее премьер-министр Франции Себастьен Лекорню поручил провести внезапные тесты на употребление запрещенных веществ среди членов правительства, высокопоставленных государственных служащих и агентов, имеющих доступ к «чрезвычайно конфиденциальной информации». Тех, у кого тесты были положительными, отстранили от должностей.