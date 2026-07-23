Эстонский производитель мясопродуктов Rannarootsi категорически отказался убирать скандальную рекламу, оскорбившую русскоязычных жителей республики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, компания недавно опубликовала рекламный постер, на котором двое улыбающихся мужчин, с украинскими флажками на рукавах футболок, жарят мясо на фоне горящих объектов на дальнем плане.

В нижнем углу картинки двусмысленная подпись на эстонском языке: «Õige grill muudab kibeda sibula magusaks» (правильный гриль делает горький лук сладким).

Журналисты отметили, что пользователи соцсетей раскритиковали рекламу компании. Они пояснили, что комментаторов разгневало слово «sibul» (лук), которое в определенном разговорном контексте может использоваться как пренебрежительное прозвище русскоязычных жителей Эстонии.

Исполнительный директор Rannarootsi Кармо Аксель на волне скандала сделал ряд заявлений. По его словам, текст относится исключительно к ингредиенту, который добавляется к мясу, — карамелизированному луку.

«Текст относится именно к этому продукту», — заявил бизнесмен.

Предприниматель подчеркнул, что ранее не знал о том, что слово «sibul» имеет другой, оскорбляющий русскоязычных, смысл. Он добавил, что «не было цели искать здесь конфликт».

Бизнесмен констатировал, что публикация ни в коем случае не была направлена против какой-либо проживающей в Эстонии национальности. Он уточнил, что текст относится к продукту, а изображение — это «сегодняшняя медиакартина».

Ранее сообщалось, что в 2022 году риторика европейских СМИ резко изменилась. Массмедиа стали публиковать материалы, направленные, по словам МИД РФ, на разжигание ненависти к россиянам, формирование негативного отношения к России в целом.

В 2025 году, после прихода к власти в США Дональда Трампа, накал агрессии, по данным экспертов, немного спал, но в последние месяцы в СМИ европейских стран снова стали выходить откровенно русофобские материалы.

Аналитики полагают, что это связано с тем, что Европа стремительно милитаризируется, наращивает военную промышленность, готовится к возможной кампании против России.