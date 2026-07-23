Российский поэт и прозаик Дмитрий Кравченко попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости.

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В публикации отмечено, что данные появились 22 июля. Авторы сайта обвинили Кравченко в пропаганде и незаконном пересечении украинской границы.

Ранее в базу "Миротворца" был внесен бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев. В качестве причины указаны обвинения в действиях, направленных против территориальной целостности Украины. Газзаев, известный своими достижениями в российском футболе, включая победу в Кубке УЕФА 2005 года и многочисленные национальные титулы.

Он стал не первым представителем российского спорта в этом списке. Также аналогичные меры были приняты в отношении хоккеиста Дениса Кокарева из-за его публичной поддержки специальной военной операции (СВО).