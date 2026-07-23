Сикорский призвал власти Киева не включать Бандеру в пантеон героев

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал власти Киева не включать Степана Бандеру в пантеон героев.

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«Мы сердечно призываем наших украинских партнёров этого не делать», — цитирует его ТАСС.

Сикорский напомнил, что ценности последователей Бандеры вражеские для ЕС, а вопросы соответствия ценностей рассматриваются в первую очередь на переговорах о вступлении в объединение.

Ранее украинские беженцы перед годовщиной Волынской резни расклеили плакаты с портретами главаря ОУН* Степана Бандеры в Польше.

Представитель польской партии «Конфедерация» Павел Усёндек призвал Варшаву полностью прекратить соцвыплаты украинцам.

* «Добровольческое движение Организации украинских националистов» (ОУН) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 08.09.2022).