Лихорадка денге добралась до Швейцарии: зафиксирован первый случай

В швейцарском кантоне Вале зарегистрирован первый случай заражения лихорадкой денге. Как сообщила администрация кантона, инфекция была выявлена у жителя коммуны Фюлли, который привёз вирус из зарубежной поездки. Поскольку в этой местности с 2019 года устойчиво обитает тигровый комар — основной переносчик заболевания, власти приняли решение о проведении профилактических мероприятий.

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Власти кантона Вале подчеркнули, что случай является завозным, и риск местной передачи инфекции остаётся крайне низким. В качестве меры предосторожности в четверг вечером в Фюлли запланирована обработка территории специальными инсектицидами для уничтожения взрослых особей и личинок комаров. Врачи отмечают, что передача вируса от человека к комару и далее к другим людям возможна, но такой сценарий маловероятен.

Ранее в России врачи рязанской больницы имени Семашко спасли женщину, которая заразилась лихорадкой денге во время отпуска во Вьетнаме. Пациентка поступила в инфекционное отделение в тяжёлом состоянии: у неё температура поднялась до 40°C, а тело ломило так, что обычные жаропонижающие не помогали. Как выяснилось, заражение произошло после укусов комаров во время экскурсии.

Медики оперативно диагностировали «костоломную» лихорадку и назначили правильное лечение. Благодаря интенсивной терапии уже через неделю состояние женщины нормализовалось, и её выписали домой. Заведующий отделением Владимир Гришин призвал туристов при ухудшении самочувствия после поездок в жаркие страны немедленно обращаться к врачу и обязательно сообщать о месте отдыха.