Саудовского принца нашли мертвым в Лондоне

В элитной гостинице Marriott в Лондоне нашли мертвым дальнего родственника короля Саудовской Аравии Салмана. Об этом сообщает Telegraph.

По информации издания, умершего звали Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд. Его тело было найдено еще в прошлом ноябре, но эта информация стала известна СМИ только сейчас. Причиной смерти 29-летнего принца стали наркотики и алкоголь.

«Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне после того, как принял коктейль из наркотиков и алкоголя», — сообщает издание.

Тело нашел уборщик в ванной комнате одного из номеров. В крови покойного обнаружили значительное количество запрещенных веществ и алкоголя. При этом, принц страдал от алкогольной зависимости, а также принимал алпразолам. За три месяца до смерти он проходил лечение от этих зависимостей в элитной лондонской клинике.