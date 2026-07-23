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В Лондоне нашли мертвым саудовского принца

Андрей Дуванов

В элитной гостинице Marriott в Лондоне нашли мертвым дальнего родственника короля Саудовской Аравии Салмана. Об этом сообщает Telegraph.

Саудовского принца нашли мертвым в Лондоне
© РИА Новости

По информации издания, умершего звали Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд. Его тело было найдено еще в прошлом ноябре, но эта информация стала известна СМИ только сейчас. Причиной смерти 29-летнего принца стали наркотики и алкоголь.

«Саудовский принц был найден мертвым в отеле в Кенсингтоне после того, как принял коктейль из наркотиков и алкоголя», — сообщает издание.

Тело нашел уборщик в ванной комнате одного из номеров. В крови покойного обнаружили значительное количество запрещенных веществ и алкоголя. При этом, принц страдал от алкогольной зависимости, а также принимал алпразолам. За три месяца до смерти он проходил лечение от этих зависимостей в элитной лондонской клинике.