Стало известно, как Зеленский запугал Ермолаева

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров обвинил Владимира Зеленского в организации покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Позорова, покушение на Ермолаева организовал Зеленский, чтобы бизнесмен не стал финансировать избирательную кампанию бывшего главкома ВСУ и нынешнего посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. При этом, Позоров считает, что даже неудавшееся покушение пошло на пользу Зеленскому, так как оно запугало Ермолаева.

Он также добавил, что после покушения Ермолаев сделал ряд комплиментарных заявлений в адрес Зеленского. Таким образом, по мнению Позорова, Зеленский «выбил финансовую опору» Залужного — бизнесмена называют «кошельком» и сторонником бывшего главкома.

Покушение на Ермолаева произошло 29 июня в Монако. В результате организованного взрыва пострадал бизнесмен и два члена его семьи. Главной подозреваемой в исполнении покушения стала 39-летняя гражданка Украины Березовская. Позже ее нашли мертвой в Киевской области.