Украину захлестнули новые протесты с требованием к Зеленскому

Жители Киева, Харькова и Львова в очередной раз устроили протестные акции в связи с отставкой Михаила Федорова, который занимал должность главы Минобороны Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

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«В Харькове, Киеве и Львове снова собрался «картонный Майдан» с требованием вернуть Федорова в Минобороны», — говорится в посте украинского издания.

Теперь число тех, кто пришел на митинги, значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Протестующие вышли к зданию офиса Зеленского

Медиа публикуют снимки с демонстраций, на которых люди держат в руках плакаты с призывами вернуть Федорова и отменить его увольнение с поста министра обороны. Его отставка вызвала волну массовых протестов в городах Украины. Вслед за ним начали уходить и высокопоставленные офицеры украинской армии.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в связи с волнениями на руководящих постах в армии произойдут кадровые перестановки. Он также уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). На смену ему пришел Михаил Драпатый.