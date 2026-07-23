Мадьяр: Венгрия расследует санкции ЕС, сорвавшие совместный с Россией проект

Венгрия начала служебное расследование в связи с риском срыва контракта на поставку железнодорожных вагонов в Египет. Об этом в четверг, 23 июля, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

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Он пояснил, что что выход российской компании «Трансмашхолдинг» из проекта под давлением санкций Европейского союза создал угрозу невыполнения обязательств. Из-за этого венгерской стороне грозит крупный штраф за недопоставку более 200 вагонов.

По оценкам правительства, проект уже принес убытки в размере 28,5 миллиарда форинтов и привел к простоям и сокращениям на ремонтном заводе в Дунакеси. Ответственность за сложившуюся ситуацию власти возложили на предыдущий кабинет министров и экспортно-импортный банк страны.

— Кстати, этот провальный бизнес поставил под угрозу работу железнодорожной компании MАV. Из-за простоев предприятия в Дунакеси пришлось арендовать австрийские вагоны, и даже сейчас многие люди остаются на ремонтном заводе без работы, — передает слова Мадьяра ТАСС.

Совет Европейского союза объявил о введении нового, 21-го пакета ограничительных мер против России. Под санкции попали 170 российских организаций и 48 физических лиц. Кроме того, в черный список включены 94 российских и 4 иностранных банка, а также 33 финансовые организации.