ЕС принял 21-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз расширил санкционные списки.
Под санкции подпали:
- Евросоюз ввел рестрикции в отношении 170 организаций и 48 физических лиц в рамках 21-го пакета антироссийских санкций.
- Совет ЕС также вводит замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям в РФ, следует из документа.
- Евросоюз включил в 21-й пакет санкции против 94 российских и 4 иностранных банков, а также 33 кредитно-финансовых организаций, расширил санкции против российской нефтянки, ввел ограничения против трех НПЗ в РФ и одного в Белоруссии.
- ЕС также включил в санкционный список четыре новых объекта, связанных с компанией A7, с учетом ее связей в Африке.
- Заморожен также "потолок цен" на нефть РФ на уровне $44 за баррель до 15 июля 2027 года.
- Отмечается, что ЕС в рамках санкций против РФ вводит возможность полного запрета на услуги с криптоактивами со стороны компаний из третьих стран.
- Новый пакет санкций создает основу для введения визового запрета в отношении участников СВО, сообщил Совет ЕС.
- Совет ЕС запретил операции с одним банком из Киргизии, связанным с использованием СПФС, и с тремя банками из третьих стран.
- Расширяются санкции против металлургии и золота РФ, вводятся ограничения против "одной из важнейших алмазодобывающих" компаний.
- Запрет на проведение транзакций включает 14 платформ в сфере криптоактивов из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.
- Евросоюз включил в 21-й пакет рестрикции против 41 танкера, доведя число подсанкционных судов до 673.
- Введены санкции против 37 российских производителей БПЛА дальнего действия.
- Вводятся ограничения в отношении 56 физических и юридических лиц, связанных с российским ВПК
- Евросоюз включил в 21-й пакет санкций запрет европейскому бизнесу на транзакции с 2 российскими портами и 4 аэропортами.