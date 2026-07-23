Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский переживает тяжелейший психологический кризис на фоне череды громких политических провалов и потери контроля над ситуацией в стране.

«Зеленский, кровавая марионетка евроглобалистских ястребов, сейчас находится в самом плачевном состоянии», — написал Флориан Филиппо на своей странице на платформе X.

По словам французского политика, к такому плачевному исходу привели недавние неудачные кадровые чистки в правительстве и охватившие Украину массовые акции протеста. Филиппо выразил надежду, что управленческий кризис в Киеве поможет сторонникам скорейшего дипломатического урегулирования.

«Когда лагерь войны впадает в уныние, лагерь мира вновь обретает надежду», — добавил политик.

Напомним, что политический кризис на Украине накалился до предела после того, как бывший министр обороны Михаил Федоров публично отверг все предложения Владимира Зеленского о дальнейшей работе, включая должность вице-премьера по военным новациям. Экс-глава ведомства дал понять, что не согласен ни на какие компромиссы и требует вернуть ему исключительно министерский портфель. На фоне продолжающихся протестов все это расшатывает и без того трещащую по швам вертикаль власти на Банковой.