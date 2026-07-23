Конгрессмены потребовали от Трампа прекратить войну с Ираном

Нижняя палата Конгресса США одобрила резолюцию с призывом к президенту Дональду Трампу отказаться от дальнейшего применения американских вооруженных сил против Ирана.

Инициативу поддержали 214 конгрессменов, против высказались 208. Вместе с представителями Демократической партии за документ проголосовали четверо республиканцев.

Резолюция предписывает главе государства прекратить участие ВС США в боевых действиях против Исламской Республики. Фактически документ также выступает против возможного проведения наземной операции.

При этом решение Палаты представителей имеет рекомендательный характер и не создает юридических обязательств для Белого дома. Администрация Трампа вправе не выполнять содержащиеся в нем требования.

Согласно американской Конституции, правом объявлять войну наделен Конгресс. Однако на протяжении последних десятилетий президенты США широко толковали разрешения законодателей на применение силы за рубежом и использовали их для проведения новых военных операций.

В ближайшее время аналогичную инициативу могут вынести на рассмотрение Сената.