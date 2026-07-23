Политик попал в неловкую ситуацию в прямом эфире из-за включенного микрофона

Британский политик Роберт Дженрик оказался в неловкой ситуации в прямом эфире шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на канале ITV. Как передает издание Metro, причиной стала его реплика после интервью, которая случайно попала в выпуск.

Дженрик стал гостем программы 22 июля. В выпуске он комментировал скандал вокруг лидера британской партии Reform UK Найджела Фаража, который получил в подарок от миллиардера Кристофера Харборна пять миллионов фунтов стерлингов (примерно 522 миллиона рублей по текущему курсу) и не сообщил об этом.

В конце беседы ведущий Эд Боллс поблагодарил политика за то, что тот присоединился к эфиру, после чего его соведущая Сюзанна Рид перешла к следующей теме выпуска. Когда она анонсировала новый сюжет, в эфире внезапно раздался голос Дженрика.

«Это была пустая трата времени», — выразил он недовольство своим интервью, думая, что его микрофон уже выключен. «А я считаю, что это не было пустой тратой времени», — возразил ему Боллс. «Дженрик дал нам четкие ответы на вопросы. (...) Хорошо, что он пришел к нам на программу», — добавил ведущий.

Ранее сообщалось, что на репортера американского канала KTLA Рэйчел Менитофф во время съемок сюжета забрался огромный таракан. Журналистка смогла сохранить самообладание, чем восхитила коллег.