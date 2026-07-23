Американский журналист Такер Карлсон высказал мнение, что США утратили свой суверенитет много лет назад. Об этом сообщает RT.

По его словам, «Моссад» десятки лет распространял дезинформацию среди американских политиков. В пример он привел ложные заявления о том, что убийство аятоллы повлечет за собой крах правительства Ирана.

«Ни одно американское разведывательное агентство этого не говорило — это говорил "Моссад"», — заявил Карлсон.

Ранее американский журналист посетовал на ведение США войны против России. Он выразил мнение, что такую политику нельзя оправдать.