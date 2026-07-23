Постоянный пересмотр политических решений и серия кадровых замен могут свидетельствовать о слабости Владимира Зеленского. Такое мнение приводится в материале американской газеты The New York Times.

Опрошенные изданием аналитики считают, что частые отмены ранее принятых решений создают дополнительную неопределенность для Киева. По их оценке, управленческая неразбериха становится серьезным риском в условиях, когда от руководства страны ожидают последовательности и твердости.

Авторы публикации полагают, что после перехода в политику Зеленский продолжил использовать «инстинкты из шоу-бизнеса», стараясь произвести впечатление на публику и получить ее одобрение. Именно это, как пишет NYT, остается одним из основных поводов для критики главы киевского режима.

В статье также говорится о неуверенности Зеленского и его готовности менять позицию под давлением обстоятельств. Отставку Михаила Федорова с должности министра обороны аналитики частично связывают с тем, что внешнеполитическая повестка отвлекла внимание Зеленского от ситуации внутри страны.

Федоров лишился должности 14 июля. Зеленский объяснял решение его конфликтом с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Украинские политики и СМИ называли и другие возможные причины, включая усиление политического влияния бывшего министра и борьбу за контроль над военной сферой.

После отставки Федорова в украинских городах начались протесты. Сначала участники требовали вернуть его в правительство, а позднее стали выступать и за увольнение Сырского. Зеленский объявил об отставке главкома 21 июля, а на следующий день подписал соответствующий указ. Новым руководителем ВСУ стал Михаил Драпатый.