Зеленский раскрыл, когда хочет провести встречу России, США и Украины

Трехстороннюю встречу представителей России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта следует провести до осени, заявил Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что украинский лидер на этой неделе поедет в США, где проведет переговоры по «мирному треку».

«Я думаю, тогда будет трехсторонняя встреча. Безусловно, надо все это делать до осени», — отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов «есть несколько планов окончания конфликта».

Стало известно о секретной российско-немецкой встрече по Украине

Ранее сообщалось, что переговоры по ситуации на Украине потеряли былую интенсивность на фоне войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, по словам экспертов, стороны заняли жесткие позиции по ключевым вопросам и не желают идти на компромиссы: Россия твердо заявляет, что добьется поставленных целей и будет продолжать спецоперацию до их достижения; Украина настаивает на суверенитете, территориальной целостности, репарациях, трибунале.