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Варламов рассказал о сражениях за кондиционеры и коллапсе из-за жары в Европе

Lenta.ru

Известный российский тревел-блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл последствия сильной жары в Европе. Видео на эту тему он опубликовал на YouTube.

Варламов* рассказал о сражениях за кондиционеры и коллапсе из-за жары в Европе
© Лента.Ru

Варламов назвал адской сильную жару, которая обрушилась на европейские страны летом 2026 года.

«Буквально за несколько дней по всей Европе наступил инфраструктурный коллапс. Из-за жары целым городам не хватало воды. Транспорт выходит из строя, скорая помощь работает на пределе, энергосистема не выдерживает нагрузок», — заявил он.

Как отметил блогер, ситуация осложнилась тем, что в Европе кондиционер есть только у каждого пятого жителя. Он объяснил это тем, что раньше в европейских странах редко были периоды сильной жары.

«За кондиционером в разных городах страны (Франции — прим. "Ленты.ру") развернулись целые сражения. Сейчас это самый дефицитный товар не только во Франции, но и во всей Европе», — добавил Варламов.

Ранее стало известно, что июньская жара в Европе уничтожила зерновые культуры на два миллиарда евро. Уточнялось, что сильнее всего от потери урожая пострадали Франция и Венгрия.