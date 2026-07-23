Рубио рассказал об отношении Трампа к СВО

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о том, как глава Белого дома Дональд Трамп относится к конфликту между Россией и Украиной. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Рубио, Трамп считает конфликт на Украине «глупым и бессмысленным». При этом, госсекретарь подчеркнул, что Трамп полон решимости закончить конфликт. В этих рамках США готовы сыграть любую конструктивную роль.

«Он считает эту войну глупой. Он считает ее бессмысленной. И если мы сможем сыграть роль в ее прекращении, мы будем использовать для этого мощь и влияние Соединенных Штатов. И мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что она представится. Именно это мы постоянно доносили до обеих сторон», — заявил он.

Ранее Рубио заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужны новые идеи.