Лукашенко произвел кадровые назначения в КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в структуре Комитета государственной безопасности (КГБ). Об этом сообщает агентство БелТа.

Как отметил он, актуализированы и конкретизированы задачи, связанные с деятельностью ведомства.

Глава государства намерен усилить роль госсекретаря и госсекретариата, наделив их функциями контроля над всеми силовыми подразделениями аналогично тому, как правительство управляет министерствами, при этом конфиденциальную информацию о разведке и агентуре должен получать исключительно президент.

В декабре глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что краинский сценарий смены власти не будет реализован в Белоруссии. Он заявил, что «подрывные центры» из числа выехавших за рубеж белорусских оппозиционеров постепенно деградируют, «наращивается противостояние между отдельными из них в связи со склоками по поводу финансирования».

В свою очередь президент Лукашенко заявил, что каждый район в Белоруссии должен стать «боевой единичкой», где будут созданы необходимые условия для жителей.