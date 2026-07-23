ВОЗ призвала Европу готовиться к жаре так же серьезно, как к пандемиям

Страны Европы должны готовить системы здравоохранения к периодам экстремальной жары так же серьезно, как к пандемиям. Об этом ТАСС заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

"К готовности больниц следует относиться так же серьезно, как и к готовности к пандемии: перегретые палаты, перегруженный персонал и выходящие из строя системы охлаждения и информационные системы недопустимы в условиях европейского лета XXI века", - сказал он.

"Уроки этого лета носят конкретный и практический характер. Системы раннего предупреждения спасают жизни только в том случае, если за ними автоматически следуют решительные меры в сфере общественного здравоохранения, а не только рекомендации для населения", - отметил эксперт.

В качестве таких мер он назвал проведение проверок состояния наиболее уязвимых граждан, охлаждение общественных помещений и корректировку графика работы людей, занятых на открытом воздухе.

Европейский регион ВОЗ - один из шести частей организации - объединяет 53 государства Европы и Центральной Азии, в том числе Россию, Турцию, страны Кавказа, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.