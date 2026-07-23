Зеленский предложил уволенной с поста премьера Свириденко новую должность

Владимир Зеленский подтвердил, что предложил отправленной недавно в отставку в поста премьер-министра Юлии Свириденко пост посла Украины в США.

Ранее телеканал "Общественное. Новости" со ссылкой на свои источники сообщал, что Свириденко отказалась от должности посла в США, которую сейчас занимает Ольга Стефанишина.

"Это не секрет, что я предложил Юлии Свириденко место посла в США", - приводит слова Зеленского на пресс-конференции в Киеве агентство РБК-Украина.

Он добавил, что должность для секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова еще обсуждается. "Я думаю об этом", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, отметив, что идут переговоры с Умеровым и Свириденко.

Свириденко возглавляла украинский кабмин с июля 2025 года по июль 2026 год. Она была отправлена в отставку 14 июля. Ее кабмин стал самым "короткоживущим" за последние 6 лет. Ряд украинских СМИ связали отставку премьера с необходимостью усилить подготовку к зиме на фоне проблем с обеспеченностью Украины электроэнергией и газом.

17 июля Зеленский сообщил, что бывший министр внутренних дел Игорь Клименко станет секретарем СНБО. После советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что с Умеровым будет отдельный разговор о дальнейшей работе.

Украинское издание LIGA.net со ссылкой на источники в офисе Зеленского сообщало, что именно Умеров рассматривается как один из главных кандидатов на должность посла в США. В июле прошлого года Умерову, который занимал должность министра обороны Украины в правительстве Дениса Шмыгаля, Вашингтон отказал в назначении послом. Основной причиной украинские эксперты посчитали наличие у Умерова американского гражданства.