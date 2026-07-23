Новые провокации и траты на войну: зарубежные СМИ о конфликте на Ближнем Востоке

Атака йеменских хуситов на саудовские танкеры привела к расширению конфликта на Ближнем Востоке, росту цен на нефть почти до $100 за баррель и оказалась в центре внимания зарубежных СМИ, самые интересные статьи которых в материале «Рамблера».

Напомним, что ситуация в регионе резко обострилась после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть энергоресурсов и удобрений. А также ударил как по американским базам в регионе, так и по нефтепереработке соседних стран. С помощью посредников сторонам удалось договориться о перемирии, которое соблюдалось несколько месяцев, однако в итоге было нарушено.

В свою очередь военный представитель хуситского движения Яхья Сариа 20 июля объявил о блокаде Саудовской Аравии, назвав причиной «осаду» Йемена со стороны Эр-Рияда. Заявление стало новым витком эскалации.

Сегодня утром йеменские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, заявили об атаке на два саудовских нефтяных танкера в Красном море. Угроза Саудовской Аравии может привести к расширению конфликта на Ближнем Востоке и дальнейшему нарушению мировых поставок нефти и международной торговли, пишет Associated Press.

«Поддерживаемые Ираном повстанцы заявляют, что закрыли Баб-эль-Мандебский пролив для судов, связанных с Саудовской Аравией (…) Через пролив проходит около 12% мировой торговли, в том числе четверть мировых контейнерных перевозок», - отмечается в статье.

Агентство заметило, что международные грузоперевозчики могут изменить маршрут и огибать мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки, как они делали в разгар войны в секторе Газа. Однако это приведет к тому, что сроки доставок увеличатся на одну-две недели, вырастет и их стоимость.

Пошли вверх и мировые цены на нефть. Цена эталонного сорта Brent приближается к отметке в 100 долларов, так как атаки хуситов в Красном море усиливают риски для поставщиков, пишет Bloomberg.

По данным издания, цена барреля марки Brent выросла на 2,6% и приблизилась к отметке в $96, а цена на нефть марки WTI поднялась выше $88. Некоторые аналитики прогнозируют, что цены могут дойти до трехзначных показателей, если боевые действия на Ближнем Востоке продолжатся.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на то, что иранские атаки на девять объектов США на Ближнем Востоке продемонстрировали, что Тегеран «сохраняет способность наносить ущерб точно определенным целям, несмотря на неоднократные заявления американской администрации о том, что военный потенциал страны был ослаблен или уничтожен».

По данным источника издания в военных кругах, в этом месяце около десяти военнослужащих США получили достаточно тяжелые ранения в результате иранских атак и были доставлены для лечения в американский госпиталь в Германии.

На этом фоне Палата представителей США приняла оборонный бюджет на сумму в 1,15 триллиона долларов. Документ был принят с минимальным перевесом голосов из-за раскола между республиканцами и демократами, сообщает The Washington Post.

Законопроект поддержали 216 парламентариев, в том числе шесть демократов. Против выступили 212 членов Палата представителей США, в том числе семь республиканцев.

Бюджетная резолюция также предусматривает выделение Пентагону и спецслужбам $73 млрд, главным образом для покрытия расходов на войну с Ираном. И ее не поддержал ни один представитель Демократической партии, отмечает издание.

Отметим, что в США стоимость бензина уже превысила $4 за галлон, что усиливает давление на власти. А Европейский центробанк может пересмотреть ставки на заседании 23 июля. Снижение трафика через Суэцкий канал ударит и по Египту, который с октября 2023 года потерял $9 млрд доходов от судоходства.