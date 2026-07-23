В школах Бразилии будут изучать русский язык

Русский язык будут продвигать в Бразилии, как иностранный. Как пишет ТАСС, об этом договорились Минпросвещения РФ и бразильское Минобразования.

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Уточняется, что русский язык будут внедрять в учебные планы некоторых школ профильного ведомства Бразилии. Также был согласован план налаживания двусторонних связей в сфере развития программ повышения квалификации и направления в бразильские школы российских преподавателей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает намерение Латвии запретить русский язык в республиканских СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».