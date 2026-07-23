Зеленский заявил о своих ожиданиях от нового главкома ВСУ Драпатого
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о своих ожиданиях от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» в Telegram.
Украинский лидер подчеркнул, что ждет от Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в ВСУ.
«Безусловно, важно единство. Поэтому важно единство Министерства обороны и военного руководства нашего государства, наших воинов», — объяснил Зеленский.