Скандально уволенный министр обороны Украины отказался от должностей с одним исключением

Уволенный со своей должности министр обороны Украины Михаил Федоров отказался занимать любые должности, кроме главы Минобороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «РБК-Украина».

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Бывший глава оборонного ведомства отметил, что лишь три должности на Украине влияют на ход боевых действий. В их числе президент, министр обороны и главнокомандующий Вооруженными силами Украины.

«Сегодня в государстве есть только три должности, которые, кроме военных на поле боя, реально определяют ход войны, — президент, министр обороны и главнокомандующий. Именно поэтому я не соглашаюсь ни на одну другую должность, кроме должности министра обороны», — сказал он.

Федоров был отправлен в отставку 15 июля. Одной из причин его увольнения называли постоянные конфликты с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты — митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.