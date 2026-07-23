Основатель военно-промышленного стартапа Anduril Палмер Лаки заявил, что США не способны удовлетворить военные запросы Украины, Комментарий Лаки опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По мнению предпринимателя, США сталкиваются с острой нехваткой финансовых ресурсов и производственных мощностей. В сложившихся условиях Вашингтон не может передавать Киеву комплексы Patriot, поскольку американцы выпускают их в недостаточном объеме.

Лаки также подчеркнул, что производимые в США системы остаются слишком дорогими. У страны нет запасов, чтобы закрыть хотя бы собственные потребности.

«Поэтому я думаю, что лучший способ для Соединенных Штатов снова внести свой вклад в мировую стабильность - перестать быть мировой полицией, стать мировым оружейным магазином», - заключил бизнесмен.

США столкнулись с нехваткой вооружений на фоне войны с Ираном. СМИ писали, что одна ракета для комплекса Patriot стоит до четырех миллионов долларов, а их годовое производство в США покрывает лишь пару месяцев интенсивных боев.