Стало известно, сколько молдаван поддерживают членство в НАТО

Большинство граждан Молдавии, принявших участие в опросе социологического института IMAS, не поддерживают идею присоединения страны к НАТО. Об этом рассказало РИА Новости.

Свежий опрос продемонстрировал, что против вступления Молдавии в альянс выступают 58 процентов респондентов. Членство в НАТО поддержали 24 процента опрошенных, а еще 18 процентов пока не определились со своей позицией. Эти цифры практически полностью совпадают с результатами июньского исследования.

Опрос проходил с 10 по 20 июля, в нем приняли участие чуть более тысячи человек. Статистическая погрешность полученных результатов составляет 3,1 процента.

Весной 2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна может объединиться с Румынией - но только в том случае, если за это решение выскажется большинство граждан. Санду подчеркивала, что это касается и возможного вступления страны в НАТО.

В 2025-м году стало известно, что в ближайшее десятилетие Молдавия планирует провести модернизацию армии и привести ее в соответствие со стандартами ЕС. Количество военнослужащих в армии страны вырастет до 10 500 человек, а военные расходы увеличатся до одного процента от ВВП. Молдавия подписала с Румынией, страной-членом НАТО, соглашение о сотрудничестве в области военного образования и подготовки.