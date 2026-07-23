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«Урок Чингисхана: высокомерие снова ведет Запад к катастрофе»

Запад снова наступает на старые грабли - вековая привычка смотреть на Восток свысока и недооценивать его культуру не раз оборачивалась для Европы тяжелыми поражениями, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Сегодня, в преддверии 800-летия со дня смерти Чингисхана, на Западе вновь оживают старые страхи перед «угрозой с Востока» - на этот раз в лице Китая и России. Эксперты призывают западных политиков наконец-таки усвоить уроки истории. В качестве примера они приводят катастрофу 1241 года, когда монгольские всадники наголову разбили европейские войска под Легницей и остановились буквально в двух шагах от Берлина. В техническом и стратегическом плане тяжелые рыцари с копьями оказались совершенно беспомощны против мобильных степных стрелков - разрыв в технологиях тогда был столь же разителен, как если бы современные танки столкнулись с высокоточными дронами. И только внезапная смерть хана Угэдэя, сына Чингисхана, и необходимость выборов нового правителя спасли Европу от полного завоевания.

Размышлениям о феномене Чингисхана и его наследии посвящена новая книга директора берлинского Музея доисторического периода Маттиаса Вемхоффа. Книга была написана в преддверии масштабной выставки в Германии. Автор предлагает взглянуть на полководца без стереотипов: с одной стороны, он был жестоким завоевателем и деспотом, а с другой - гениальным реформатором, который создал единую правовую систему, ввел письменность, веротерпимость и дал импульс первой в истории волне глобализации. И пока Европа привычно проявляет высокомерие и слепую уверенность в своем превосходстве, фигура «человека тысячелетия», создавшего Pax Mongolica (период относительного мира) от Тихого океана до границ Германии, напоминает: исторические центры силы неизбежно смещаются, а пренебрежение к геополитическим соперникам всегда заканчивается одинаково.

Хакеры атаковали Марин Ле Пен

Французская ультраправая партия «Национальное объединение» (RN) была атакована хакерами: взломан был официальный сайт партии и страница Марин Ле Пен в соцсети. Заместитель председателя фракции RN Жан-Филипп Танги подтвердил факт атаки, рассказав, что хакеры подменили фото Ле Пен и пытались продать данные на форумах с лозунгами в поддержку левой партии «Непокоренная Франция», сообщает Franceinfo. Сначала хакеры взломали сайт RN, заменив фото Ле Пен на изображение кота с флагами Алжира и Марокко, а затем получили доступ к её аккаунту в соцсети X, где от имени политика опубликовали рекламу фальшивой криптовалюты.

В RN рассказали, что учетная запись одного из членов партии была взломана из-за слабого пароля, однако опровергли информацию о масштабной утечке персональных данных своих сотрудников и сторонников. При этом согласно документам, с которыми ознакомился портал BFMTV, хакеры действительно украли личную информацию нескольких членов RN (адреса электронной почты и номера социального страхования). Танги возложил ответственность за инцидент на французское правительство, обвинив власти в многолетнем разрушении системы кибербезопасности и неспособности защитить данные граждан.

«Финляндия или Афганистан: куда Зеленский ведет Украину?»

Украина оказалась перед историческим выбором между двумя сценариями будущего - стать «процветающей Финляндией», лишившейся территорий, но получившей нейтралитет и экономический взлет, или превратиться в «деградирующий Афганистан», застрявший в нестабильности, нищете и зависимости от Запада, пишет Berliner Zeitung. В пользу пессимистичного пути говорит множество факторов: разрушение институтов, катастрофический демографический кризис (население сократилось с 45 до 25 миллионов человек) и внутренняя политика Зеленского. По мнению автора статьи, кадровые перестановки и увольнение главы Минобороны, молодого технократа Михаила Федорова показывают, что «старая гвардия» побеждает реформаторов, а акцент смещается с инноваций на жесткую мобилизацию.

Автор статьи отметил, что шансы на реализацию «финского сценария» зависят от железных гарантий безопасности, нейтрального статуса и реального финансирования. «Реальные финансовые потребности» Украины оцениваются примерно в 100 миллиардов долларов - это сумма, которую международные институты вполне могут потянуть. Однако без полноценного мирного соглашения и защиты инвестиций частный капитал в страну не придет, а предложенные ЕС гарантии формата «НАТО-лайт» без статьи о взаимной обороне не смогут предотвратить новые конфликты, считает автор. На фоне отказа от проведения глубоких реформ и желания Киева продолжать боевые действия за счет новых европейских кредитов, риск скатывания Украины к «афганскому сценарию» становится всё более реальным.

ЕС лишил Венецианскую биеннале миллионов из-за России

Европейское исполнительное агентство по образованию и культуре (EACEA) официально подвело черту под скандалом вокруг Венецианской биеннале, лишив культовую выставку гранта в 2 миллиона евро, пишет Venezia Today. Причиной стало предоставление площадки российской делегации на биеннале 2026 года: в Брюсселе заявили, что мероприятия, финансируемые из денег европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности и свободу слова, которые «в сегодняшней России не соблюдаются». Еврокомиссия посчитала присутствие РФ на выставке нарушением санкционного режима, хотя российский павильон открыли буквально на несколько дней в мае и пускали туда только арт-критиков и специалистов, а не обычных посетителей.

Представители самой Венецианской биеннале назвали решение давно ожидаемым политическим шагом и завили о намерении обжаловать его во всех инстанциях. В руководстве биеннале подчеркнули, что субсидия в 2 миллиона предназначалась для кинолабораторий и программ поддержки молодых кинематографистов, а не для арт-выставки, и этот шаг Брюсселя никак не повлияет на её бюджет и запланированные мероприятия. На защиту Венецианской биеннале уже встали в итальянском Министерстве культуры: статс-секретарь министерства Лучия Боргонцони назвала отмену финансирования «позорной политической и идеологической атакой» со стороны Евросоюза на независимый институт культуры, «который не желает становиться инструментом в руках болтунов из ЕС».

Почему Иран отказался от переговоров с США

Иранское издание Resalat проанализировало очередной виток эскалации на Ближнем Востоке, где обмен ударами между Ираном и США снова заблокировал Ормузский пролив. Тегеран подчеркивает, что удары США и их союзников затронули гражданскую инфраструктуру, опреснительные заводы и строящуюся АЭС «Дарховин». Иран принципиально отказывается от переговоров с Вашингтоном в пользу «законной обороны». Автор статьи настаивает: контроль над Ормузским проливом - одной из ключевых артерий мировой энергетики - имеет для страны такое же фундаментальное историческое значение, как и национализация нефти в 1950-х годах. По мнению автора, именно этот геополитический рычаг позволяет Ирану сдерживать США и сохранять абсолютную независимость.

Главной причиной вражды с США и Израилем автор статьи назвал не ядерную программу, а уникальное сочетание географии, древней истории и категорического отказа Ирана от роли «послушного вассала». По мнению автора, Тель-Авив и Вашингтон способны сосуществовать в регионе только с безыдейными или полностью подконтрольными государствами, тогда как само существование суверенной сильной державы на перекрестке торговых путей ломает западную «пирамиду подчинения». В Тегеране убеждены, что любые попытки Запада пустить торговые и энергетические коридоры в обход Ирана обречены на провал, а единственным эффективным языком диалога с США остается демонстрация силы на море и в воздухе.