Чиновник Пентагона назвал Трампа нарциссом и был отстранен от работы

Высокопоставленный чиновник Пентагона назвал президента США Дональда Трампа "типичным нарциссом" и раскритиковал политику его администрации, после чего его отстранили от работы. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По его данным, сотрудник аппарата министра ВМС США Брендон Ньюсом был заснят на скрытую камеру, когда критиковал нынешнюю политику Трампа. Он также назвал американскую операцию против Ирана "крайне глупой". Запись ролика опубликовал в своих соцсетях американский консервативный активист Джеймс О'Киф.

Ханг Као, исполняющий обязанности министра ВМС, заявил, что Ньюсом был отстранен от работы, ведомство вскоре примет решение относительно дальнейших мер.